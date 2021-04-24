شرطة الشارقة تطلق مبادرة تقديم الخدمات المرورية لنزلاء المؤسسة العقابية وذويهم

المصدر: وام

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة مبادرة مشتركة مع المؤسسة العقابية والاصلاحية ومركز خدمات المرور والترخيص بهدف تقديم الخدمات المرورية لنزلاء المؤسسة وذويهم.

وقال العميد شهيل أن إطلاق هذه المبادرة المشتركة يأتي في إطار سعي القيادة المستمر لاستثمار أحدث الوسائل التقنية والاستفادة من الإمكانيات الإلكترونية المتاحة بشكل يسهم في تقديم خدمات عصرية تتناسب مع حجم التحديات ومستوى الطموحات وفي الوقت ذاته تحقق تطلعات أفراد الجمهور والمتعاملين بما يتوافق مع تحقيق رؤية شرطة الشارقة انسجاماً مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأضاف "تستهدف المبادرة تبسيط رحلة إجراءات المتعامل حول خط سير المعاملة المرورية بالتعاون مع مركز خدمات المرور والترخيص من خلال تسهيل تقديم الخدمات للنزلاء وأسرهم والمراجعين بالمؤسسة بالإضافة إلى تقديم خدمة متميزة لهذه الشريحة لإنجاز معاملاتهم في أقل وقت ممكن إلى جانب تخفيف العبء على مراكز خدمات المرور والترخيص".

من جانبه أكد المقدم خالد الكي حرص القيادة على تقديم كافة خدماتها لأفراد الجمهور والمتعاملين بكفاءة عالية بالصورة المُثلى لتضاف هذه الخدمة إلى باقي الخدمات المتنوعة التي تقدمها لمتعامليها بغرض تيسير رحلة المتعامل للحصول على جميع خدمات مركز المرور والترخيص بالمؤسسة العقابية والاصلاحية ومن أهمها تسجيل المركبة وإنهاء إجراءات بيع المركبة ودفع المخالفات المرورية وهي خدمات في مجملها تهدف إلى تبسيط الإجراءات خلال الحصول على الخدمة بصورة متميزة تسهم في إسعاد المتعاملين وتعزيز جودة الحياة.

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