جمارك دبي تحبط تهريب 56.6 كيلوجراماً و3951 حبة من المواد المخدرة

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

تحرص جمارك دبي على استقبال المسافرين الاستقبال الأمثل، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، ما يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات عامة وإمارة دبي خاصة، ويعزز من سمعة دبي كعاصمة للسياحة والأعمال، وتؤدي جمارك دبي ممثلة في إدارة عمليات المسافرين دوراً رئيسياً في انسيابية تدفق المسافرين في مطارات دبي، وحماية المجتمع عبر ضبط المواد المخدرة والممنوعة، نحو ريادة الجمارك الآمنة عالمياً والتي تمثل هدفاً استراتيجياً ضمن أهداف خطة جمارك دبي 2021-2026.

وأفادت جمارك دبي أن إدارة عمليات المسافرين تعاملت مع 7417رحلة قادمة إلى إمارة دبي، تحمل على متنها أكثر من مليوني مسافر، بعدد 4 ملايين حقيبة، كما سجلت الإدارة 204 محضر ضبط بواقع 24 محضر جمركي، و180 محضر جنائي، وأنجزت 8,9 ألف بيان جمركي وأحبط مفتشو جمارك دبي في المطارات محاولات تهريب 56 كيلو جرام، و3,951 حبه من المواد المخدرة، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي: إن إدارة عمليات المسافرين لها دور كبير وحيوي في إسعاد المسافرين القادمين عبر مطارات دبي ، حيث تحرص الإدارة وفي إطار خطة قطاع التفتيش الجمركي المطورة على تطبيق أفضل الأنظمة المتعلقة بالمسافرين عبر تطويع الذكاء الصناعي والتقنيات الحديثة، حيث تم إطلاق نظام " الإفصاح المبكر الذكي للمسافرين" والمتوافق مع كافة الأجهزة الذكية، والذي يتيح للقادمين ، وقبل وصولهم الفعلي إلى الدولة الإفصاح عن أمتعتهم ومقتنياتهم الشخصية من بلدهم الأم ليختصر وقت الإجراءات الجمركية عبر المسار الأحمر إلى أقل من 4 دقائق ، مؤكداً الاستعداد الكامل لبدء استقبال العارضين والزوار لمعرض إكسبو 2020دبي و التي تنطلق فعالياته شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف تقوم الإدارة وبشكل مستدام على تطوير عدد من المشاريع الجمركية المبتكرة والتي من شأنها زيادة كفاءة العمل من خلال تحديث الأنظمة والإجراءات المساندة للعمل الجمركي، ولتحقيق أعلى درجات انسيابية المسافرين تم زيادة عدد المفتشين بالإدارة ليصل الإجمالي إلى 822 مفتش جمركي، بالإضافة إلى دعم أجهزة الفحص والتفتيش وعددها 77جهازاً لفحص الحقائب موزعة بنحو 58 جهازاً لفحص الحقائب الكبيرة، و19 جهازاً لفحص الحقائب اليدوية.

وعلى صعيد الضبطيات قال الكمالي:" تعددت ضبطيات جمارك دبي في الربع الأول من العام الجاري ما يعكس الحس الأمني المرتفع لدى ضباط جمارك دبي حيث تفتخر جمارك دبي بأن جميع ضباطها من المواطنين وأنهم تلقوا تدريب على أعلى المستويات لكشف المواد المقيدة والممنوعة والمهربة، ونجحت إدارة عمليات المسافرين من تنفيذ عدة ضبطيات ومن ابرزها ضبطيتين نوعيتين محبطة دخول السموم البيضاء إلى مجتمعنا الغالي وبلغ وزن الضبطية الأولى 11.9كيلو جرام من مادة الماريجوانا المخدرة والضبطية الثانية 9.6 كيلو جرام من مادة الكوكايين المخدرة".

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