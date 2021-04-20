عصابة تعتدي على عميل بنكي وتسرق منه 125 ألف درهم

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة في دبي، اليوم، عصابة أفريقية من 7 أفراد متخصصة في سرقة عملاء البنوك، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة سرقة 125 ألف درهم من عميل بنكي خمسيني بعد تتبعه والاعتداء عليه بالضرب في الطريق العام وشل مقاومته.

وقال المجني عليه في إفادته للنيابة العامة، وهو موظف في الخمسين من عمره، إنه توجه إلى البنك، وسحب مبلغ 110 آلاف درهم من حساب الشركة، ووضعها في حقيبته الشخصية التي كانت تحتوي أيضاً على 15 ألف درهم، و4 دفاتر شيكات وجواز سفر، ووضع الحقيبة على الكرسي الأمامي الأيمن لسيارته، قبل أن يتوجه إلى أحد المحال التجارية".

اعتداء

وأضاف أنه "بعد نزوله من السيارة فوجئ بشخصين يعترضان طريقه، حيث أقدم أحدهما على صفعه على وجهه وسحب الحقيبة من يده، فيما أقدم الثاني على تقييد حركة يديه وإسقاطه أرضاً".

وتابع أن "المتهمين سرقا الحقيبة، ثم صعدا في سيارة كان فيها باقي المتهمين ولاذوا جميعاً بالفرار".

التعرف على اثنين

وأشار المجني عليه إلى أنه قدم بلاغاً للشرطة، التي تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين، وأنه تعرف على الشخصين اللذين اعترضا طريقه وسرقا أمواله.

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