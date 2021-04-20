دفاع روضة المعيني ينوي استئناف حكم التعويض

المصدر: دبي - البيان

أعلن مكتب المحامي عيسى بن حيدر، محامي الدفاع في قضية روضة المعيني، نيته استئناف الحكم الصادر عن الهيئة القضائية في المحكمة المدنية في محاكم دبي بتاريخ 07 أبريل 2021، والذي ألزم المدعى عليهم في القضية بتأدية 10 ملايين درهم لوالد المجني عليها بصفته القيم تعويضاً عن الضرر المادي والنفسي الذي تعرضت له نتيجة الإهمال الطبي.

وأعرب المحامي عيسى بن حيدر عن تأييده الكامل للقرار، كونه منصفاً ومن أندر الأحكام التي صدرت في الدولة بقيمة التعويض المادي.

وقال، "بأننا ومن واقع مسؤوليتنا المهنية والإنسانية ننوي استئناف هذا الحكم لرفع قيمة التعويض لأسباب عديدة ومنطقية يأتي في مقدمتها التكاليف الحقيقية المطلوبة لتغطية مصروفات العلاج والعناية الطبية المستمرة والتي تتطلب وجود ممرضة إلى جانبها بشكل دائم، حيث أن قيمة التعويض المقرر لا يغطي التكاليف الحقيقية لمدة 5 سنوات فقط حيث تقدر المصروفات التي تحتاجها روضة ما بين 40 إلى 50 ألف درهم شهرياً، إضافة للضرر النفسي الذي لحق بالمريضة والذي حرمها من حقها الإنساني في ممارسة حياة طبيعية كسائر الفتيات، إضافة إلى أن هذا القرار لم يشمل شركة التأمين وجميع الأطراف المعنية بهذه القضية.

وأعرب بن حيدر عن أمله في أن يستجيب قضاؤنا العادل لإستغاثة والد روضة ورفع قيمة التعويض بِشكلٍ يتناسب مع حجم الضرر النفسي والمادي الذي لحق بها.

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