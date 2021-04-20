16 ألف قضية مقيدة أمام المحاكم الاتحادية في الربع الأول

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

بيّنت أحدث تقارير إحصائية صادرة عن وزارة العدل، ارتفاع إجمالي عدد القضايا المقيدة أمام المحاكم الاتحادية بجميع إمارات الدولة، في الربع الأول من العام الجاري بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2020، إذ ارتفع إجماليها من 13 ألفاً و275 دعوى إلى 16 ألفاً و284 دعوى، مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، بواقع زيادة بلغت 3009 دعاوى وبنسبة وصلت إلى 22%.

مهام

وتوضح هذه الأرقام استمرار الإدارات والأقسام كافة التابعة للوزارة مواصلة المهام الموكلة إليها من جهة، وقدرة ومتانة البنية التكنولوجية التي طورتها، ودورها في ترسيخ مفاهيم التميز وسرعة الإنجاز على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم من جراء جائحة «كوفيد 19»، من جهة أخرى.

ووفقاً للأرقام والإحصائيات التي سجلتها المحاكم الشرعية والمدنية والتجارية والجزائية والعمالية والإدارية ومحاكم التنفيذ والمحكمة الاتحادية العليا، ودوائر التحكيم وغيرها من الدوائر القضائية في الربع الأول من العام الجاري، فقد تصدرت محاكم الشارقة جدول قائمة أكبر المحاكم من ناحية عدد القضايا المقيدة في الربع الأول من العام الجاري بواقع 8780 دعوى مقيدة، تلتها محاكم عجمان بواقع 4000 دعوى.

وجاءت محاكم الفجيرة في المرتبة الثالثة في ترتيب الدعوى المنظورة في الفترة ذاتها بواقع 1871 دعوى، ثم محاكم أبوظبي التي سجلت تقييد 987 دعوى، وبعدها أم القيوين التي سجلت 646 قضية. وبتوزيع تلك الأرقام على أنواع المحاكم ودرجاتها، فقد سجلت المحاكم الابتدائية الشرعية تقييد 1862 دعوى، والمحاكم الابتدائية المدنية 5021 دعوى، ولجان التوجيه الأسري في المحاكم الشرعية 1503، ومحاكم الاستئنافية الشرعية 394.

تقييد

وبينت الأرقام تسجيل المحاكم الاستئنافية المدنية 1085 دعوى في الفترة ذاتها، فيما قيدت محكمة التنفيذ الشرعية 453 دعوى، ومحكمة التنفيذ المدنية 2856 دعوى، ومراكز التوفيق والمصالحة في المحكمة المدنية 2404 دعاوى.

أما حول تمركز تلك الدعاوى والمحاكم التي باشرت النظر فيها، فقد بلغ إجمالي عدد الدعاوى المقيدة أمام المحكمة الاتحادية العليا 706 قضايا، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية 235 قضية، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية 46 قضية، ومحكمة أم القيوين 636 قضية، ومحكمة الذيد 197 قضية، ومحكمة الشارقة 7539، ومحكمة الفجيرة 1453، ومحكمة المدام 29 قضية، ومحكمة خورفكان 518، ومحكمة دبا الحصن 73 قضية، ومحكمة دبا الفجيرة 415، ومحكمة عجمان 3990 قضية، ومحكمة فلج المعلا 10 قضايا، ومحكمة كلباء 424 قضية، ومحكمة مسافي

3 قضايا، ومحكمة مصفوت 10 قضايا.

منظومة

لاقت منظومة الخدمات العدلية والقانونية التي عكفت وزارة العدل على تقديمها قبل وأثناء جائحة كورونا تقديراً وإشادة كبيرة من قبل فئات المتعاملين كافة مع الوزارة وأقسامها، الذين أكدوا أن ما قدمته الوزارة يدل على بُعد رؤية القائمين عليها واستشرافهم مستقبل الخدمات بما يتوافق مع جميع ومختلف «السيناريوهات» التي قد يشهدها العالم. وثمنوا دور الوزارة في استمرار إنجاز المعاملات بسرعة وسهولة في بيئة تستهدف الحفاظ على سلامة وصحة المتعاملين كافة معطية للعالم مثالاً قوياً لقدرة أجهزتها القضائية، مضيفين إن تلك الخدمات، أثبتت نجاحاً وتميزاً كبيراً، الأمر الذي يرجع إلى قوة وجهوزية الأجهزة المعنية وحرصها على البحث والدراسة ووضع الحلول الخاصة بها.

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