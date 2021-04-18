خليجي يعتدي على مسعفة بعد وفاة والده

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة في دبي اليوم شابا خليجياً، إلى الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية بدبي بتهمة "الاعتداء على سلامة جسم مُسعفة في إحدى مستشفيات الإمارة بصفعها على وجهها، والتسبب لها بعاهة مستديمة قدرها الطبيب الشرعي بنسبة 2% نتيجة إصابتها بفقدان جزء بسيط في السمع العصبي للأذن اليسرى.

وبحسب أقوال المسعفة للنيابة العامة، فإن المتهم البالغ من العمر 32 عاماً حضر إليها أثناء تواجدها على رأس عملها في المستشفى المشار إليها في الدعوى، وسألها إذا ما شاركت في نقل أحد المرضى من منطقة ند الشبا إلى المستشفى، فأجابت بنعم، عندها فوجئت به يعتدي عليها ويصفعها على وجهها، ولولا تدخل الموجودين وتخليصها منه لربما واصل اعتداءه".

تبرير

وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بقيامه بصفع المجني عليها، مؤكداً أنه كان تحت وقع الصدمة من تلقيه نبأ وفاة والده، وأن شقيقته أبلغته بوجود تقصير من قبل مسعفة، ما دفعه لضرب المجني عليها.

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