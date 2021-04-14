نيابة دبي تطعن بالتمييز على ستة عشر حكماً في المواد الحقوقية

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت النيابة العامة في دبي عن حصيلة الطعون بالتمييز المرفوعة من المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام، أمام محكمة التمييز على الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم دبي، البالغ عددها ستة عشر طعناً خلال الفترة من يناير وحتى مارس من هذا العام.

وأفاد خالد أحمد زكريا رئيس قسم أول بالنيابة المدنية بأن عدد الطعون المتداولة أمام محكمة التمييز هو ثلاثة عشر طعناً بعد أن تم الفصل في ثلاثة طعون، حيث تم نقض الأحكام المطعون عليها، منها اثنان عمّاليان وواحد تجاري، لافتاً إلى أن نسبة الطعون التجارية من إجمالي الطعون المرفوعة من النائب العام وصلت نسبتها إلى 75 %.

وبين زكريا أن عدد طلبات الطعن بالتمييز في الأحكام الانتهائية المدنية المقدمة إلى النيابة المدنية العام الماضي بلغت 283 طلباً، وبلغ مؤشر إنجاز وتنفيذ طلبات الطعن بالتمييز لمصلحة القانون خلال 60 يوم عمل أو أقل) لعام 2020.6 %.

وبحسب المتحدث، فقد بلغ عدد الدعاوى والطعون المحالة إلى النيابة العامة من محاكم دبي لإبداء الرأي خلال 814 دعوى العام الماضي، منها 254 دعوى ابتدائية حقوقية، و299 ابتدائية «أحوال شخصية»، و226 طعن استئناف، و7 طعون بالتمييز أحوال شخصية، و28 طعن النائب العام لمصلحة القانون.

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