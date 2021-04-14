شرطة دبي تضبط 12 متسولاً في أول أيام شهر رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

أفاد العقيد علي سالم، مدير إدارة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أنهم ضبطوا 12 متسولاً في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن حملة "كافح التسول" التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي في مطلع شهر رمضان الجاري بالتعاون مع الشركاء. ودعت شرطة دبي للإبلاغ عن المتسولين الذين يستغلون حلول شهر رمضان المبارك في استعطاف واستجداء المارة للتسول وجمع المال خاصة في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح العقيد علي سالم، أن الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية قامت بوضع خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول بالتعاون مع الشركاء، وتكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع تواجد المتسولين بها، مشيراً إلى أن التسول يرتبط بسلوكيات سلبية ويهدد أمن المجتمع وحياة وممتلكات أفراده، ويسيء إلى صورة الدولة، ويشوه مظهرها الحضاري، نتيجة للمخاطر التي ترتبط بالتسول، ومنها ارتكاب بعض الجرائم مثل السرقة، واستغلال أطفال ومرضى وأصحاب همم في التسول، بغية تحقيق مكاسب غير مشروعة.

ودعا العقيد علي سالم إلى عدم الاستجابة لاستجداء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف على مظهرهم، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان على مركز الاتصال (901) أو خدمة عين الشرطة على التطبيق الذكي لشرطة دبي.

كما ودعا أفراد المجتمع بالمساهمة الإيجابية مع الأجهزة الأمنية في الحد من ظاهرة التسول، وذلك من خلال التبرع بأموال صدقاتهم إلى الهيئات والجمعيات الخيرية، حتى يضمنوا وصولها إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين، وألا يكونوا سبباً في انتشار الجرائم التي يرتكبها المتسولون تحت غطاء التسول.

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