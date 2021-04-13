تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 7 سنوات لآسيوي في جريمة قتل

المصدر: الشارقة – نورا الأمير

قضت محكمة استئناف الشارقة بتخفيف الحكم الصادر بحق آسيوي متهم بقتل زميل له من الإعدام إلى السجن سبع سنوات، بعد تنازل أولياء الدم عن القصاص وإلزامه بسداد الدية الشرعية لورثة المتوفى «ك،ب،أ» البالغة مائتي ألف درهم، وحبسه سنة واحدة عن تهمة الشروع في قتل «ف،ك،س» وشهراً واحداً عن تهمة احتساء الكحول دون تصريح، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

وتوضح أوراق القضية أن المتهم أحضر سكيناً من المطبخ لقتل المجني عليه«ف،ك» وباغته وهو نائم في فراشه، ونحره قاصداً قتله،كما شرع في ضرب ابن أخت المجني عليه ما أدى إلى تعرضه لإصابات استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة، موجهة إليه تهمة القتل العمد بأن قتل المجني عليه بنحره من رقبته، محدثاً به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته،والشروع في قتل شخص أخر بأن ضربه بالسكين على وجهه، قاصداً قتله، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه وهو تدخل زملائهم في السكن، وعلاج المجني عليه، مطالبة بمعاقبته.

وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالقتل قصاصاً بالوسيلة المتاحة عن تهمة القتل العمد على أن ينفذ الحكم بحضور أولياء الدم واقتران جريمته بجناية الشروع في القتل، وأمرت بإبعاده عن الدولة.

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