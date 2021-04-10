دفاع مدني عجمان يخمد حريقاً في الصناعية

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت فرق الدفاع المدني بعجمان، مساء اليوم، من إخماد حريق نشب في ورشة حدادة بمنطقة الصناعية الجديدة 2، بفضل سرعة استجابة الفرق ومباشرة مكافحة الحريق، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات بشرية.

وقال العقيد رائد عبيد الزعابي، نائب مدير إدارة المراكز، إن بلاغاً ورد من منصة عمليات الشرطة عند الساعة السابعة والنصف مساء، يفيد بنشوب حريق في ورشة حدادة تصاحبها كثافة دخان تتصاعد من الورشة.

وأضاف أنه وبناءً على البلاغ تم تحريك مركز الصناعية، ودعم وإسناد من مركز الإدارة، بهدف الحد من تطور الحادث وامتداده للمباني المجاورة.

وأوضح أنه عند وصول الفرق إلى موقع الحادث، عملت على إخلاء منطقة الحريق من العمال حفاظاً على سلامتهم، وأخمدت فرق الإطفاء الحريق، مستخدمةً الفروع الأرضية والقواذف من صهاريج المياه في عملية الإطفاء.

وأكد أن فرق الدفاع المدني نجحت في الحد من انتشار الحريق وحصره في ورشة الحدادة، مشيراً إلى أنه لم تسجَّل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وذكر أنه عند الانتهاء من المهمة، تم تسليم موقع الحادث للجهة المختصة للاستكمال بقية الإجراءات اللازمة ومعرفة أسباب نشوب الحريق.

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