شرطة دبي تحجز 1422مركبة ودراجة نارية سببت الضجيج

المصدر: (دبي - وام)

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن حجز 1422 مركبة مُخالفة لقوانين السير والمرور، نتيجة تزويدها بتقنيات ترفع من سرعة محركاتها وتُسبب إزعاجاً وضجيجاً وخطراً على قاطني المناطق السكنية، وذلك خلال الحملة المرورية التي أطلقها مركز شرطة بر دبي بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور لضبط «مخالفات المركبات والدراجات المُسببة للإزعاج والضجيج».

ويأتي حجز المركبات في الفترة الممتدة من 11 فبراير إلى 31 مارس الماضي في منطقة اختصاص مركز شرطة بر دبي.

وقال العميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، إن الحملة تهدف إلى ضبط أمن الطريق وتقليل الوفيات والمحافظة على الممتلكات وسلامة مستخدمي الطريق، وضبط المخالفات المرورية، خصوصاً المُتعلقة بتركيب الإضافات لمحركات المركبات، والتي تكون مصدراً لإثارة الضجيج والقيام بالحركات الاستعراضية، والقيادة بطريقة متهورة، إضافة إلى تضخيم صوت الأجهزة الموسيقية وارتفاع صوت الراديو في المركبة أو الدراجة النارية.

وأشار إلى أن السلامة المرورية واجب ومسؤولية يتشارك فيها الجميع دون استثناء.

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