شرطة أبوظبي تضبط شاباً متهوراً استعرض بدراجته النارية أمام دورية المرور

المصدر: أبوظبي - البيان

ضبطت شرطة أبوظبي شاباً متهوراً استعرض بدراجته ذات الدفع الرباعي أمام دورية المرور في مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أن تواجد دوريات الشرطة في مختلف المواقع هو تواجد لسلطة القانون من أجل أمن وسلامة المجتمع، وأن احترام القانون واجب على الجميع.

ودعت أولياء الأمور إلى القيام بدورهم في توعية أبنائهم بالالتزام بالقواعد المرورية واحترام مستخدمي الطريق والتقيد بالتدابير الوقائية لقيادة الدراجات النارية لخطورتها على مستخدمي الطريق، وخصوصاً مع عدم وضوح الدراجة في الفترات الليلية، مشددة على ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى توفير السلامة ووقاية الأبناء من مخاطر استخدام الدراجات النارية تجنباً للحوادث المرورية الجسيمة التي تنتج عنها وفيات وإصابات خطرة تؤدي في كثير من الأحيان إلى الإعاقة.

وأكدت أهمية غرس القيم التربوية والأخلاقية في نفوس الشباب والأطفال والمراهقين، وتعريفهم بقيم احترام القانون وتثقيفهم بالمهام التي تؤديها مختلف الدوريات من أجل أمن وسلامة المجتمع، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه وتحويله إلى السلطات المختصة.

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