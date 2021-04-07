شرطة دبي تحجز 1422 مركبة سببت الضجيج والإزعاج

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن حجز 1422 مركبة مخالفة لقوانين السّير والمرور، نتيجة تزويدها بتقنيات ترفع من سرعة محركاتها، وتسبب إزعاجاً وضجيجاً وخطراً على قاطني المناطق السكنية.

وأكدت شرطة دبي أن السلامة المرورية واجب ومسؤولية يتشارك فيها الجميع دون استثناء، ولابد من تضافر جهود شرائح المجتمع كافة، وضرورة الالتزام بالسلوكيات الإيجابية والتحلي بالمسؤولية من خلال الالتزام بقانون السير والمرور.

ونوهت بأهمية توعية الشباب بالمخاطر التي يتسبب فيها تركيب إضافات على محركات المركبات لزيادة سرعتها وقوتها وضجيجها.

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