الإبعاد للمتهمين في واقعة مخالفة السلوك العام

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت النيابة العامة أمرها بإبعاد جميع المتهمين والمتهمات عن الدولة في واقعة مخالفة السلوك العام لما اقترفوه من أفعال وسلوكيات تتنافى مع الأخلاق العامة.

وأكد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن النيابة أنهت التحقيقات مع المتهمين بواقعة البلاغ الجنائي الخاص بظهور مجموعة من الفتيات اللواتي خالفن السلوك العام للدولة، حيث تم الاستماع لأقوالهم.

وأوضح الحميدان أن النيابة وجهت إليهم تهمتي الفعل الفاضح العلني وتخزين صور بقصد إنتاج مواد إباحية، مشيراً إلى أنه تم حبسهم جميعاً على ذمة التحقيقات.

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