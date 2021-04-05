استغلال فتاة في جلب 5 كيلوغرامات مخدرات إلى دبي

المصدر: دبي-رامي عايش

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع مفتشي الجمارك في مطار دبي من القبض على عصابة آسيوية استغلت فتاة، في العشرينيات من عمرها في جلب كمية كبيرة من مخدر الماريجوانا إلى الدولة عبر إخفائه في حقيبة سفرها.

وتشير التحقيقات النيابية في هذه الواقعة، إلى ان الفتاة الاسيوية وصلت إلى مطار دبي الدولي قادمة من موطنها، وعند عرض حقيبتها على جهاز كشف الامتعة بعد الاشتباه بها، تبين وجود كثافة غير طبيعية في قعرها، وبتفتيشها عثر المفتشون على أكياس بلاستيكية تحتوي على 5 كيلوغرامات وربع الكيلو غرام من السموم المذكورة.

وزعمت الفتاة في تحقيقات النيابة العامة أن "شخصاً مجهولاً سلمها الحقيبة قبل سفرها من موطنها، وطلب منها تسليمها إلى أحد الأشخاص في الدولة، وأبلغها أنه سيقوم بالتواصل معها على نفس الرقم الذي زودها بها، وعليه تم تمكينها من التواصل مع ذاك المجهول الذي وجهها بالذهاب إلى منطقة نايف وحجز غرفة في أحد الفنادق هناك، وسيرسل لها شخصا آخر مجهولا لاستلام المنقولات المخدرة.

ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة فإن هذا الشخص أرسل رجلين من أجل استلام المواد المخدرة من الفتاة، فتم إلقاء القبض عليهما بعد إعداد كمين لهما من قبل مكافحة المخدرات.

ووجهت النيابة العامة إلى الفتاة، أمام الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي تهمة "جلب وحيازة مادة مخدرة بقصد الترويج" فيما وجهت إلى الرجلين تهمة "حيازة المادة المخدرة بقصد الترويج"، مطالبة بسجنهم جميعاً وإيقاع غرامة مالية بحقهم وإبعادهم عن الدولة.

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