كمامة تكشف تورط خادمة بسرقة مخدومتها

المصدر: دبي ــ رامي عايش

اكتشفت ربة منزل خليجية تعرضها للسرقة من قبل خادمتها الأفريقية بالصدفة، بعدما عثرت على كمامة خاصة بها في غرفة "الأخيرة" فشكت في أمرها وراحت تفتش في غرفتها لتعثر على عدة منقولات من بينها صور شخصية لها سرقتها وخبأتها بين أغراضها في غرفتها.

وقالت ربة المنزل في تحقيقات النيابة العامة في دبي، إنها توجهت لغرفة الخدم في منزلها، وشاهدت كمامة خاصة بها، ولما سألت خادمتها عن كيفية وصولها إلى المكان، ادعت لها بأنها هي من أعطتها إياها فشكت في أمرها وأخذت تفتش في أغراضها لتكتشف تعرضها للسرقة.

وعثرت ربة المنزل بين أغراض الخادمة على هاتفين جوالين، وجهاز ايباد، وسلسلة ذهبية وفستان ونظارة سباحة ومواد غذائية إضافة إلى صور شخصية خاصة بالمجني عليها.

وبحضور الشرطة إلى المنزل بموجب بلاغ من صاحبته حول اتهامها الخادمة بسرقتها، شوهدت المسروقات في فناء المنزل، وبمواجهة المتهمة أقرت بسرقتها الأغراض الموصوفة دون علم المجني عليها والاحتفاظ بها داخل دولاب ملابسها.

ووجهت النيابة العامة التي أحالت المتهمة إلى المحكمة الجزائية في دبي، تهمة سرقة المنقولات من مكان عملها مطالبة بحبسها وإبعادها عن الدولة.

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