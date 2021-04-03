شرطة دبي تضبط مجموعة صوَّرت مقطع فيديو مخلاً بالآداب

المصدر: البيان الإلكتروني

ضبطت شرطة دبي مجموعة صوَّرت مقطع فيديو مخلاً بالآداب العامة وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تسجيل بلاغ جنائي بحق المتهمين وتحويلهم إلى النيابة العامة.

وحذَّرت شرطة دبي، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، من ممارسة هذه السلوكيات الطائشة والمسيئة للآخرين التي تمس بقيم وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي.

وأكدت أن قانون العقوبات الاتحادي ينص، في مادته رقه 361، على أنه يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جهر علانية بنداء أو أغانٍ أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للآداب، وكل من أغرى غيره علانية بالفجور بأية وسيلة كانت.

وأوضحت أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في مادته رقم 17، نص على أنه يعاقَب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر مواد إباحية أو أنشطة للقمار عن طريق الشبكة المعلوماتية، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.

وذكرت أن العقوبة ذاتها يتم توقيعها على كل من أنتج أو أعد أو هيَّأ أو أرسل أو خزَّن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، عن طريق شبكة معلوماتية، مواد إباحية أو أنشطة للقمار، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.

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