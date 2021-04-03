رسالة مكتوبة بخط اليد تنهي علاقة زوجية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

قلبت رسالة مباحثات تسوية، أرسلها زوج إلى زوجته في شأن إنهاء العلاقة الزوجية بينهما، الطاولة على الزوج، بعد أن قامت الزوجة ومحاميتها باستغلال تلك الرسالة وإرفاقها ضمن المستندات المقدمة للمحكمة الاستئنافية، الأمر الذي أثبت صحة أقوال الزوجة باستحالة استمرار العلاقة الزوجية بينهما.

فالزوجة كانت قد فشلت في وقت سابق، أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، في إثبات الضرر الواقع عليها، لتأتي الرسالة التي كتبها الزوج بخط يده، فرصة جديدة لتحقيق الزوجة مرادها في الحصول على الطلاق واحتضان أبنائها، وذلك بعد أن أبدى الزوج في رسالة رغبته في منح زوجة الطلاق مقابل تنازلها عن حقوقها كافة التي كفلها القانون.

وتفصيلاً، فقد أقامت سيدة دعوى قضائية، تطالب فيها بتطليقها للشقاق والضرر والهجر وعدم الإنفاق وبإثبات حضانتها لأولادها، وإلزام المشكو عليه (زوجها) أن يؤدي لها نفقة عدة ومتعة ونفقة للأبناء ومصاريف تعليم وأجرة حضانة وكسوة عيدين ومقابل فواتير الماء والكهرباء ونفقة زوجية سابقة وبدل أجرة مسكن حضانة ومؤخر مهر وأن يوفر لها سيارة وسائقة وخادمتين ويلتزم سداد أجرتيهما ومصاريف استقدامهما وتجديد إقاماتهما وإلزامه تسليمها جوازات سفر الأولاد وأوراقهم الثبوتية.

وعقب الزوج بنفي أقوال الزوجة أو الإضرار بها، ملتمساً من هيئة المحكمة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وقضت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الطلبات، وتحميل الزوجة الرسوم والمصاريف، وترفض باقي الطلبات.

واستأنفت الزوجة الحكم وقدمت محاميتها ربيعه عبدالرحمن، مذكرة أرفقت فيها رسالة أرسلها الزوج إلى زوجته، مكتوبة بخط يده، وتتضمن موافقة على أن يقوم بتطليقها في مقابل أن تتنازل عن حقوقها الشرعية كافة، مشيرة إلى أن هذه الرسالة تعد إقراراً من الزوج بعدم رغبته في استمرار الحياة الزوجية، وأنه يرغب في تطليقها بعد أن تتنازل له عن حقوقها الشرعية كافة المكفولة بقوة الشرع والقانون.

وأكدت المحامية أن الزوج لم يراعِ ما تفرضه واجباته كزوج تجاه زوجة وأبنائه، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن موكلتها حاولت مراراً وتكراراً منحه فرص للعودة إلى رشده وتحمل مسؤولياته، إلا أنه لم يراعِ حرص زوجته على ذلك.

وحاولت المحكمة عرض الصلح على الطرفان إلا أن الزوجة تمسكت برفضها، عازية السبب إلى استحالة العيش معه للضرر.

وعليه قضت المحكمة بتعديل حكم محكمة أول درجة، لتقضي بالتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها وعليه تصبح عدتها من تاريخ صيرورة الحكم باتاً، مع إثبات حضانة الزوجة لأبنائها.

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