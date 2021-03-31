فيديو لحادث مروري يوضح خطورة عدم الالتزام بمسار الطريق

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت القيادة العامة لشرطة عجمان، وعبر حسابها الرسمي في "تويتر" مقطع فيديو يظهر عدم التزام أحد السائقين بمسار الطريق، في أحد شوارع الإمارة، مما أدى إلى وقوع حادث سير مروع بين عدة مركبات.

ودعت شرطة عجمان سائقي المركبات إلى ضرورة التقيد بمسار الطريق، واتباع خطوط السير الموضحة، وعدم تجاوزها، تجنبا لوقوع مثل هذه الحوادث، وحدوث خسائر في الأرواح والممتلكات.

ونوهت الشرطة إلى أن مخالفة عدم التزام المركبات الخفيفة بخط السير تبلغ 400 درهم بحسب المادة 86 من قانون السير.

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