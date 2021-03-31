إعادة طفل مفقود بعمر 4 سنوات خلال 40 دقيقة

المصدر: (دبي - البيان)

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من العثور على طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وإعادته إلى والديه بعد 40 دقيقة من فقدانه.

وقال العقيد الدكتور مبارك بو نواس الكتبي، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ان الوالدين فقدا طفلهما أثناء لعبه في الممشى بـ«سكوتر»، مبتعداً عن نظرهما.

وأضاف إن الوالدين أصابهما الذعر، مؤكداً أن الحراس تواصلوا مع ضباط الشرطة السياحية الذين عمموا مواصفات الطفل، وتمكنوا من العثور عليه في منطقة أم سقيم 2 بعد 40 دقيقة فقط من فقدانه، وتبين أن الطفل انشغل باللعب مبتعداً عن والديه لمسافة تقارب 3 كلم، ولم يتمكن من معرفة طريق العودة إليهما، لافتاً إلى أن الطفل كان خائفاً ويبكي، كما كان في حالة إعياء وشعور بالجوع والعطش لقطعه مسافة طويلة. ووجه الوالدان شكرهما إلى شرطة دبي لسرعة الاستجابة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز