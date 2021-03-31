شرطة الشارقة تحل 310 خلافات أسرية 2020

المصدر: (الشارقة - البيان)

كشفت العقيد منى سرور مدير مركز الدعم الاجتماعي بشرطة الشارقة أن المركز قام بحل 310 خلافات أسرية خلال العام الماضي 2020، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعدد 565 من فئة الأطفال وكبار السن والنساء وأصحاب الهمم.

وأضافت إنه تم تدريب 14 طالباً جامعياً على برامج الإسهام في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي.

كما وذكرت مدير مركز الدعم الاجتماعي إلى استحداث خدمات ذكية بالمركز بدءاً من منتصف العام الماضي، لتقديم وتيسير خدمات البلاغات والاستشارات الإلكترونية، إذ تلقى 14 استشارة أسرية خلال عام 2020، كما قدم خدماته لدعم ضحايا العنف والإساءة لـ 168 حالة، إذ نوهَت إلى أن هناك مختصين لمتابعة تلك القضايا التي تصل إلى المركز عبر الخدمات الإلكترونية.

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