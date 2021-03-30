بالفيديو.. شرطة دبي تعيد طفلاً إلى والديه بعد فقدانه بأربعين دقيقة

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من العثور على طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وإعادته إلى والديه بعد 40 دقيقة من فقدانه.

وقال العقيد الدكتور مبارك بونواس الكتبي، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن تفاصيل الواقعة تعود إلى وصول بلاغ من حراس الأمن في منطقة أم سقيم 1، يُفيد بفقدان والدين لطفلهما أثناء لعبه على الممشى بـ "السكوتر"، مبتعداً عن نظر والديه أثناء طلبهما لوجبة العشاء، وحين أدركا اختفاءه، سارعا بالبحث عنه وإبلاغ حراس الأمن بمواصفاته.

وأضاف العقيد بونواس أن الوالدين أصابهما الذعر نظراً لتأخر الوقت وقرب المكان من الشاطئ، مؤكدا أن الحراس تواصلوا على الفور مع ضباط الشرطة السياحية الذين سارعوا بالتحدث مع الوالدين وتعميم مواصفات الطفل على كافة الدوريات الأمنية والضباط، وتمكنوا من العثور عليه في منطقة أم سقيم 2.

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