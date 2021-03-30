تكريم شرطي بعجمان أطفأ حريقاً في مركبة

المصدر: ( دبي ـ البيان)

كرم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بمكتبه أمس، المساعد أول صالح عبدالله علي المرزوقي من الإدارة العامة للعمليات الشرطية، لسرعته في تقديم المساعدة لأحد الأشخاص تعرضت مركبته للاحتراق على شارع الشيخ محمد بن زايد بدبي، في موقف بطولي يثبت صدق الرسالة الإنسانية التي تحملها مهمة الشرطة ودورها في الحفاظ على الأمن والأرواح والممتلكات.

وسلم قائد عام شرطة عجمان شهادة تقدير ومكافأة مالية للمساعد أول صالح عبدالله علي المرزوقي، لسرعة استجابته، وشجاعته، وحرفيته في إطفاء حريق اشتعل بإحدى المركبات على شارع الشيخ محمد بن زايد قبل وصول مركبات الدفاع المدني.

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