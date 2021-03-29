إلزام بنك برد 80 ألف درهم تحصّل عليها بالفوائد المركبة

المصدر: (أبوظبي- موفق محمد)

أقامت سيدة دعوى قضائية على بنك تحصّل على 80 ألف درهم، إضافية بما يجاوز قيمة الفوائد المتفق عليها في العقد المبرم بينهما، مستنداً في ذلك على إدخاله فوائد مركبة.

وأمام محكمة أبوظبي التجارية، أشار المحامي حاجي البلوشي الحاضر مع الشاكية، بأن موكلته، تحصلت من البنك (المشكو عليه) على تسهيل بنكي عبارة عن قرض بضمان رهن تأميني عقاري بمبلغ وقدره 4 ملايين و450 ألف درهم لإنشاء 8 فلل، وذلك بضمان رهن تلك الفيلات رهنا تأمينياً.

وأفاد بأنه تبين له بأن البنك يقوم باحتساب فوائد مركبة على القرض لم يتم الاتفاق عليها، كما تحصل منها على مبالغ دون وجه حق، مما حدا بموكله إلى إقامة دعواها الماثلة ابتغاء الحكم لها بطلباتها بإلزام البنك برد مبلغ 80 ألف درهم.

وأمرت المحكمة بندب خبير مصرفي، وبتصفية الحسابات، تبين للخبرة بأن المترصد بذمة البنك لصالح الشاكية هو 80 ألف درهم.

وبناء على هذا التقرير، قدم المحامي حاجي البلوشي، مذكرة تمسك فيها بإلزام البنك بأن يؤدي لموكله المبلغ. وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغاً وقدره 80 ألف درهم والتصريح للشاكية باتخاذ إجراءات شطب الرهن في سجل العقار المرهون، مع إلزام المشكو عليه بالمصاريف ورسوم الدعوى القضائية.

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