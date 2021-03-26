مدني أم القيوين يسيطر على حريق بمصنع في صناعية أم الثعوب

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

تمكنت فرق الإطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني بأم القيوين، بدعم من إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، من السيطرة على حريق اندلع في أحد المصانع بمنطقة أم الثعوب الصناعية بأم القيوين، دون أن يسفر عن إصابات بشرية تُذكر، كما تم إجلاء 40 شخصاً.

بلاغ

وتلقت غرفة العمليات بلاغاً عند الخامسة و10 دقائق عصر اليوم، يفيد باحتراق مصنع في منطقة أم الثعوب، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والاسعاف ودوريات الشرطة إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصنع والمنطقة المجاورة له من القاطنين بها، وبلغ عددهم 40 شخصاً، وإخماد النيران والسيطرة على الحريق للحيلولة دون انتشاره في المستودعات المجاورة، وتم تبريد الموقع وتسليمه للجهات المختصة بالإمارة، لاستكمال الإجراءات اللازمة.

دقة واحترافية

وقال المقدم أحمد سالم بن شقوي، مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين بالإنابة، إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحادث دون تسجيل أي اصابات بشرية، وإن فرق الإطفاء تعاملت مع الحادث بكل دقة واحترافية عالية، مؤكداً أن إنجاز المهمة ناتج عن تعاون مع شرطة أم القيوين وشركة الاتحاد للماء والكهرباء والإسعاف الوطني وبلدية أم القيوين.

وأشرف على الحادث المقدم أحمد سالم بن شقوي، مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين بالإنابة، والرائد أحمد بوهارون، ضابط مركز الإدارة، والملازم أول راشد حروب ضابط مركز الأقرن.

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