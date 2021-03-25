القبض على 18 آسيوياً مخالفاً يصنعون النسوار داخل مزرعة بمنطقة الذيد

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

تمكنت بلدية مدينة الذيد بالتنسيق مع شرطة الذيد بعد بحث و تحر طويل من القبض على عمالة آسيوية تقوم بتصنيع مادة النسوار المخدرة ، في مزرعة بمدينة الذيد ، حيث استغلت هذه المزرعة لتصنيع و تجهيز هذه المواد و تخزينها و من ثم بيعها ، وقد تم مصادرة ما يقارب 64 ألف كيس من النسوار الجاهز للبيع و 15 ألف كيلوا غرام من المواد الأولية لتصنيع مادة النسوار .

نشاط

وقال سالم الطنيجي رئيس قسم العمليات ، أنه وردت إلى الجهات المختصة وجود حركة غير طبيعية في إحدى المزارع في منطقة وشاح الشرقية، وبعد التأكد من وجود نشاط مثير للريبة، تم أخذ الإجراءات القانونية لدخول المزرعة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري لتفتيش المزرعة، حيث تم مداهمة المكان بواسطة فريق الأمن و العلميات بالبلدية وبإسناد من شرطة الذيد، وتم الدخول إلى المزرعة و القبض على المخالفين بعد محاولة فاشلة للهروب فوق الجبال المجاورة ، وتم القبض عليهم جميعاً وعددهم 18 شخصا مخالفا ، وبالتفتيش في موقع المزرعة تبين وجود مجموعة غرف معدة كمستودعات و غرف مجهزة بمكائن لتجهيز النسوار بأنواع مختلفة ،و بحساب الكمية تبين ما يقارب 64000 كيس نسوار جاهز للبيع والتوزيع ، وكمية تقدر 15180 كيلو غراما من المواد الأولية لتصنيع النسوار ، و وجود معدات يتم استخدامها في التخزين والتجهيز وتم حصرها ومصادرتها جميعها .

تصد

و أكد علي مصبح الطنيجي ، مدير بلدية الذيد أن البلدية تقوم بالمراقبة الدورية لمئات المزارع و العزب المنتشرة في المنطقة لتصدي للأنشطة المخالفة و الظواهر السلبية التي تضر بالمجتمع و اتخاذ الإجراءات اللازمة لكل من يخالف القوانين و اللوائح المعمول بها .

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