شراء مرطبات من بقالة ينتهي بسرقة مركبة ومبالغ مالية

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

لم يتخيل شاب أن توقفه أمام إحدى البقالات لمدة تقل عن دقيقتين، لشراء المرطبات وبعض الأغراض، قد يتسبب في تعرضه لسرقة مركبة ومبالغ مالية كبيرة كانت بداخلها.

ووفقاً لتفاصيل القضية التي أعلنت عنها النيابة العامة الاتحادية، نزل الشاب مسرعاً من مركبته باتجاه إحدى البقالات، ليشتري بعض الأغراض، ليخرج بعدها ويتفاجأ بأن المركبة التي ركنها قريباً من محل البقالة غير موجودة في مكانها.

وشرع الشاب في الاتصال بأصدقائه ليتأكد مما إذا كان الأمر مزحة أم أن مركبته تعرضت للسرقة، ثم قدم بلاغاً إلى الشرطة بالواقعة، موضحاً أن السيارة كانت تحتوي على مبلغ مالي كبير.

وعلى الفور سارع أفراد الشرطة في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبدأوا في تنفيذ عمليات بحث وتحرٍّ واسعة ودقيقة للتعرف على حيثيات واقعة اختفاء المركبة من أمام محل البقالة.

مراجعة

واكتشف أفراد الشرطة عند مراجعتهم لكاميرات المراقبة الموجودة خارج المحال التجاري المقابل للبقالة، أن مراهقاً كان يتواجد بالقرب من البقالة استغل فرصة غياب مالك المركبة وتركه لها في حالة التشغيل، في الصعود إلى المركبة والهروب بها من الموقع.

المراهق شرع في التجول بالسيارة المسروقة وقيادتها في أرجاء المدينة إلى أن توقفت عن السير نظراً لنفاد الوقود من خزانها، ليتركها متوقفة بأحد الشوارع البعيدة عن موقع ارتكابه لجريمة السرقة، ويلوذ بالفرار من الموقع.

وعند حضور الشرطة تبين أن المراهق لم يقم فقط بسرقة المركبة فقط، وإنما قام بسرقة المبالغ المالية التي تركها مالكها بداخل المركبة، ليتم تحديد هُويته عبر كاميرات المراقبة التي صورته، وتمت إحالته إلى الجهات المعنية.

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