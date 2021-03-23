جبنة بالماريجوانا.. حيلة مسافر لتهريب المخدرات

المصدر: دبي - رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام المحكمة الجزائية في دبي اليوم، عن محاولة زائر إفريقي في منتصف عقده الثالث من العمر، تهريبَ مخدر "الماريجوانا" إلى الدولة عبر إخفائها في بودرة الجبنة، غير أن الأجهزة الأمنية كانت له بالمرصاد وكشفت حيلته عندما اشتبهت به لدى وصوله إلى نقطة التفتيش الأخيرية في صالة القادمين في مطار الإمارة.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة موجهة إليه تهمة جلب وحيازة 839 غراما من مادة الماريجوانا مطالبة بمعاقبته بالسجن والغرامة والإبعاد بعد نفاد مدة الحكم.

شهادة مفتش جمارك

وبحسب أقوال مفتش جمارك في أمر الإحالة، فقد اشتُبِه بالمتهم لدى وصوله صباحا إلى نقطة التفتيش الأخيرة في صالة القادمين بمطار دبي، وبسؤاله إذا ما كان يود الإفصاح عن أي شيء، أو حيازته منقولات ممنوعة أجاب بالنفي، وعليه باشر الشاهد بنفسه تفتيش الكيس البلاستيكي الذي كان بحوزته، وعثر بداخله على كيس ثان كان فيه بودرة جبنة وجد داخلها طردا عليه لفافة وفيه السموم المذكورة، فتحفظ عليه وحوله للجهات المختصة تمهيدا لمواصلة التحقيق معه وإحالته إلى القضاء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز