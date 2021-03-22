شرطة دبي تحجز 1097 مركبة سببت الضجيج والإزعاج

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن حجز 1097 مركبة مُخالفة لقوانين السّير والمرور، نتيجة تزويدها بتقنيات ترفع من سرعة محركاتها وتسبب إزعاجاً وضجيجاً وخطراً على قاطني المناطق السكنية، وذلك خلال الحملة المرورية التي أطلقها مركز شرطة بر دبي بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور لضبط "مخالفات المركبات والدراجات المُسببة للإزعاج والضجيج".

ويأتي حجز المركبات في الفترة الممتدة من 11 فبراير الماضي إلى 17 من مارس الجاري في منطقة اختصاص مركز شرطة بر دبي.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور العميد سيف مهير سعيد المزروعي إن حملة "مخالفات المركبات والدراجات المُسببة للإزعاج والضجيج" تهدف إلى المساهمة في ضبط أمن الطريق وتقليل حوادث الوفيات والمحافظة على الممتلكات، وتحقيق السلامة الشخصية لمستخدمي الطريق.

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