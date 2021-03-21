عصابة تلاحق محاسباً وتسرق منه 220 ألف درهم

المصدر: دبي- رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى المحكمة الجزائية في دبي، أمس، عصابة أفريقية مكونة من 6 أشخاص، بتهمة سرقة 220 ألف درهم من محاسب يعمل في شركة عطور، باعتراض طريقه بعد خروجه من محل صرافة، وانتشال المبلغ الذي كان يضعه داخل كيس بلاستيكي من يده.

وطالبت النيابة، الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية، بسجن وإبعاد المتهمين، الذين وجهت إليهم تهمة السرقة بالإكراه.

وقال المحاسب في تحقيقات النيابة، إنه خرج من محل للصرافة في منطقة عيال ناصر، مشياً على الأقدام، وكان في حوزته نحو 220 ألف درهم، استلمها كجزء من حساب زبون، لوضعه في خزينة الشركة، ومن ثم إيداعه في حسابها البنكي في اليوم التالي، إلا أنه تفاجأ بأحد أفراد العصابة يعترض طريقه قبل وصوله إلى مقر الشركة، حيث انتشل «الكيس» من يده، فلحق به، وتفاجأ بشخص ثانٍ وضع رجله أمامه، فسقط على الأرض، قاصداً مساعدة المتهم الأول للهرب بالمبلغ، فنهض وحاول اللحاق به ثانية للإمساك به واستعادة المبلغ، إلا أنه فشل في ذلك، فلجأ إلى الشرطة لفتح بلاغ جنائي في الواقعة.

وبالبحث والتحري عن المتورطين في هذه الجريمة، تبيّن أنهم عصابة من 6 أشخاص، ألقي القبض عليهم وأقروا باستهداف الضحية بعد خروجه من محل الصرافة، كونهم شاهدوه وهو يحمل كيساً يشي باحتوائه على مبلغ كبير من المال.

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