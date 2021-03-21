النيابة العامة للدولة: لا جريمة في فعل ارتكب بحسن نية وسبب ضرراً لشخص آخر

المصدر: وام

أوضحت النيابة العامة للدولة أنه لا جريمة في فعل ارتكب بحسن نية وسبب ضررا لشخص آخر عند تقديم المساعدة.

ونوهت النيابة العامة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.. إلى أنه طبقا للمادة 53 مكررا مِن قانون العقوبات الاتحادي لا جريمة في فعل ارتكب بحسن نية وسبب ضررا لشخص آخر عند تقديم المساعدة أو الإغاثة له في الحالات التي تتطلب تدخلا عاجلا من أجل انقاذ حياته أو لتفادي أي أضرار تمس سلامة جسده أو للحد من تلك الأضرار.

ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع.

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