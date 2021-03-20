753 متسولاً ضبطتهم شرطة دبي العام الماضي

المصدر: دبي- شيرين فاروق

تمكنت فرق شرطة دبي من ضبط 753 متسولاً خلال العام الماضي، تمركزوا بالقرب من الجمعيات التعاونية والسوبر ماركت، وبعض أنفاق المشاة في مناطق عدة في دبي، حيث تبين أن بعضهم يحمل تأشيرة رجل أعمال، وغالبيتهم مخالفون لقانون الإقامة في الدولة بحجة ادعاء المرض والفقر.

وقال العقيد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي لـ«البيان»: إن تكثيف الدوريات في مختلف مناطق الإمارة وتلقي اتصالات من الجمهور عبر الرقم 901 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشرطة دبي أو عبر منصة e crime أسهم في إلقاء القبض على 753 متسولاً العام الماضي، وتأتي الجنسية الآسيوية في المركز الأول يليها العربية، لافتاً إلى أن شرطة دبي تطلق سنوياً حملة «كافح التسول» قبل بدء شهر رمضان المبارك، وتستمر حتى نهاية عيد الفطر، وهي من الحملات الناجحة التي أسهمت في خفض أعداد المتسولين سنوياً، نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المتخذة حيال المتسولين المضبوطين وترحيلهم لبلدانهم، مع اتخاذ إجراءات تجاه الشركات التي تقوم بجلب بعضهم بتأشيرات زيارة أو رجال أعمال ويضبطوا متسولين.

وأوضح أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية قامت بوضع خطة أمنية متكاملة، لمكافحة التسول بالتعاون مع الشركاء، وتكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع وجود المتسولين بها، مشيراً إلى أن التسول يرتبط بسلوكيات سلبية يهدد أمن المجتمع وحياة وممتلكات أفراده، وتسيء إلى صورة الدولة، وتشوه مظهرها الحضاري، نتيجة المخاطر التي ترتبط بالتسول، ومنها ارتكاب بعض الجرائم مثل السرقة، واستغلال أطفال ومرضى وذوي عاهات في التسول، وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

تعاون

ودعا إلى عدم الاستجابة لاستجداء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف على مظهرهم، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان على مركز الاتصال (901) أو منصة عين الشرطة من خلال التطبيقات الذكية لشرطة دبي.

وأشار العقيد سالم إلى أهمية تعاون أفراد المجتمع بالمساهمة الإيجابية مع الأجهزة الأمنية في الحد من ظاهرة التسول، وذلك من خلال التبرع بأموال صدقاتهم إلى الهيئات والجمعيات الخيرية، حتى يضمنوا وصولها إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين، وألا يكونوا سبباً في انتشار الجرائم، التي يرتكبها المتسولون تحت غطاء التسول خاصة في ظل الظروف الحالية لانتشار «كوفيد 19».

متسول الواتس آب

أكد العقيد على سالم الشامسي أن فرق شرطة دبي تمكنت من القاء القبض على متسول آسيوي كان يستغل موقع التواصل الاجتماعي«واتس آب» في كسب تعاطف أفراد المجتمع عبر استخدامه لرقم من خارج الدولة طالبا المساعدة بسبب المرض، حيث كان يقوم بإرسال صور وتقارير بشكل عشوائي إلى أرقام داخل الدولة، وتم إعداد كمين له وإلقاء القبض عليه، وتبين أنه بصحة جيدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز