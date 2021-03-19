السجن المؤبد عقوبة إكراه الغير على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية

المصدر: أبوظبي - وام

نشرت النيابة العامة للدولة، أمس، تغريدة قانونية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت من خلالها عقوبة إكراه الغير على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.



ونوهت النيابة العامة بأنه، وفقاً للمادة 45 مكرر بند 5 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية؛ يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره غيره على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.



ولفتت النيابة العامة للدولة إلى أن مكافحة المخدرات مسؤولية مجتمعية، مؤكدة أهمية تعزيز التوعية والتثقيف في المجتمع والتعاون والتكاتف مع جميع الجهات المختصة للقضاء على آفة المخدرات.



الجدير بالذكر، أن نشر هذه التغريدات يأتي في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

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