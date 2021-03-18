بالفيديو.. مصحفين ينجوان من حريق إلتهم سيارة شاب في عجمان

المصدر: إعداد: سلوى الذيباني

نجا مصحفين من حريق نشب في سيارة شاب يمني بينما كان متوقفا أمام مطعم في الروضة بإمارة عجمان.

وفي التفاصيل، علقت سيارة محمد الظاهري في الرمال ونشب الحريق فيها أثناء محاولته إخراجها.

ووثق الظاهري فيديو أثناء احتراق السيارة وبعد أن تم إطفاءها من قبل الدفاع المدني الذي هرع إلى موقع الحادث فور تلقيهم البلاغ.

وأظهر الفيديو احتراق السيارة كاملا، فيما بقي المصحفين سليمين، لم تمسهما النار.

وقال الظاهري للبيان إنه أصيب بالذهول أثناء تفحصه السيارة بعد إطفاء الحريق الذي شب فيها، إذ وجد كل محتويات السيارة متفحمة إلا المصحفين بقيا سليمين من الداخل، وأصابت النيران غلافي المصحفين فقط، فيما بقيت صفحاته سليمة.



وأضاف الظاهري: تذكرت في بداية الحريق أن جوازي سفر زوجتي وطفلي “زايد” الذي رزقت به منذ شهرين، موجودين بالداخل، واستطعت إخراجهما قبل انتشار الحريق على كامل السيارة. وشكر الظاهري الدفاع المدني على سرعة استجابتهم للبلاغ، فيما لم يصب الشاب بأي أذى.

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