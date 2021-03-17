256626 إجراءً اتخذتها النيابة العامة للدولة «عن بعد» في 2020

المصدر: أبوظبي - وام

كشــفت النيابة العامة للدولة في تقريرها السنوي لعام 2020 أن الإجراءات التي اتخذتها عن بعد بلغت 256,626 إجراء، وبلغ عدد التظلمات من مخالفات «كوفيـد 19» التي قدمت عبر خدمة التظلم عن بعد المتاحة على الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للنيابة العامة 84,253 تظلماً تم دراستها بكل دقة والبت فيها إما برفضها أو إلغاء المخالفة أو تخفيض الغرامة المقررة لها.

وأشارت النيابة العامة في تقريرها، الذي نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى إصدارها 6,089 أمراً جزائياً واتخاذ إجراءات تنفيذ 71,245 حكماً قضائياً، فيما بلغ عدد قضايا النيابات الكلية 35 ألفاً و815 قضـية، وقضايا نيابات الاستئناف 26 ألفاً و652 قضية، وإعداد نيابة النقض مذكرات بالرأي في 1,368 طعناً بالنقض.. وبلغت نسبة التصرف في القضايا المذكورة عام 2020 (99%) ما يؤكد سعيها لتحقيق الريادة فيما تؤديه من أعمال.



تنفيذ

ونوهـت النيابة العامة للدولة بتنفيذ 93,639 طلباً مقدماً إلكترونياً عام 2020، وإجراء 7,489 تحقيق عن بعد.

وتشير الإحصائيات والأرقام المشار إليها إلى حرص النيابة العامة على توظيف الوسائل التقنية الحديثة في عملها القضائي لتحقيق التميز والارتقاء بالعمل القضائي بما يتواءم ويحقق رؤية القيادة الحكيمة للدولة لشفافية النظام القضائي واستقلاله.

يذكر أن النيابة العامة توفر من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي أكثر من 40 خدمة لتلبية احتياجات المتعاملين في سهولة ويسر أبرزها تقديم العرائض والتظلمات وطلبات الطعن على الأحكام، وباقة تنفيذ الأحكام، والخدمات المالية والمعلوماتية، والكفالات، والأمانات والاستعلام عن القضايا والخبراء والمحامين والمترجمين والنسخ والتصوير.

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