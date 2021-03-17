دفاع مدني دبي يسيطر على حريق مركبة امتد إلى الأشجار دون إصابات

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي، اليوم، من السيطرة على حريق اندلع في مركبة على شارع الشيخ محمد بن زايد امتد إلى الأشجار المحيطة دون أي إصابات.

وتفصيلاً، أفاد مصدر في الدفاع المدني في دبي أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً الساعة السابعة و22 دقيقة مساء اليوم عن حادث حريق في مركبة على طريق الشيخ محمد بن زايد باتجاه الشارقة، بالقرب من إنترناشيونال سيتي، وعلى الفور تحركت فرقة إطفاء وإنقاذ مركز ند الشبا إلى موقع الحادث.

وعند الوصول الساعة 19:29 تبين أن الحادث متوسط، وانتقلت النيران إلى الأشجار القريبة من الطريق، ما تطلب الدعم العاجل، وعلى الفور تحركت الوحدات من مركز الراشدية للدعم والإسناد، وعند الساعة 19:40، تمكنت الوحدات من إخماد الحريق من دون أي إصابات.

ودعا الدفاع المدني في دبي قائدي المركبات إلى القيادة بحذر تحسباً لظروف الطريق وعدم التوقف أو الإبطاء بالقرب من مواقع الحوادث لعدم تعطيل حركة السير، فيما تم تحويل المركبة إلى شرطة دبي لاتخاذ اللازم وبيان سبب اندلاع الحريق.

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