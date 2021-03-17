إلزام شاب بردّ 190 ألف درهم لفتاة تحصل عليها لقاء وعد بمشروع

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 190 ألف درهم والرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أنها سلمت المشكو عليه المبلغ المطالب به، مقابل عمل مشروع إلا أنه لم يقم بعمل المشروع المتفق عليه كما أنه لم يقم برد المبلغ لها عند الطلب.

وبمواجهة المشكو عليه، أمام المحكمة المختصة، أعترف بما جاء بطلبات الشاكية، موضحاً أنه على استعداد لسداد المبالغ المالية.

والتمس من هيئة المحكمة منحه أجلاً حتى يتمكن من الوصول إلى تسوية مع الشاكية وبالتالي سداد المبالغ كافة.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة، يعد إقراراً قضائياً.

وأشارت إلى أن المشكو عليه قد صادق على الدعوى، وأقر بأن ذمته مشغولة للشاكية، بالمبلغ المطالب به وقدره 190 ألف درهم، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المقر به حتى تاريخه، ومن ثم تكون معه الدعوى قبله صحيحة وثابتة ويتعين إجابة الشاكية إلى طلبها.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكية، مبلغ 190 ألف درهم وألزمته المصاريف.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز