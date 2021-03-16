انخفاض الحوادث المرورية الجسيمة في عجمان بنسبة 44%

المصدر: وام

أشاد سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بجهود إدارة المرور والدوريات في تعزيز أمن الطرق والتي أثمرت عن خفض الحوادث الجسيمة بنسبة 44 % خلال عام 2020، وتحقيق المؤشرات المرورية الداعمة لمؤشرات الاجندة الوطنية لعام 2020.

جاء ذلك خلال جولة سعادته التفتيشية الافتراضية على إدارة المرور والدوريات عبر نظام الاتصال المرئي، بحضور سعادة العميد خالد محمد النعيمي نائب مدير عام العمليات الشرطية، والمقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات، وعدد من الضباط، وذلك وفق برنامج التفتيش الزمني للاطلاع على سير إجراءات العمل ومناقشة الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

وبدأ قائد عام شرطة عجمان جولته الافتراضية بتفقد آلية العمل في الأقسام والأفرع ومكاتب الإدارة، واطلع على نتائج تحقيق المؤشرات المرورية الداعمة لتحقيق مؤشر الأجندة الوطنية، وأشاد بجهودهم المتميزة التي أثمرت بتحقيق جميع المؤشرات بنسبمتميزة وصلت إلى 182 % في مؤشر عدد الحوادث على الطريق لكل 10 آلاف مركبة، كما أثنى سعادته على الإنجاز المتميز في خفض الحوادث الجسيمة بنسبة 44 % فيما انخفضت وفيات حوادث السير بنسبة 33 % خلال عام 2020، بالإضافة إلى انخفاض حوادث الدهس بنسبة 25 %.

كما اطلع على أبرز المبادرات والخدمات الذكية التي تم إطلاقها لدعم جودة الخدمات المقدمة للجمهور وتعزيز رضاهم وسعادتهم، وكذلك الجهود التوعوية والتقنيات والوسائل المستخدمة في توعية الجمهور، إضافة إلى الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي نهاية جولة التفتيش الافتراضية.. أشاد سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي بجهود جميع العاملين بإدارة المرور والدوريات وحرصهم على أداء واجبهم على أكمل وجه، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد في أداء مهامهم.

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