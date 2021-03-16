إلزام معهد تعليمي برد رسوم دورة لطالب

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

تقدم طالب بدعوى قضائية، ابتغاء إلزام معهد تعليمي، بأن يؤدي له مبلغ 7 آلاف و300 درهم ومثلها تعويضاً، مشيراً إلى أنه قام بسداد المبلغ نظير التسجيل في إحدى الدورات التعليمية بالمعهد، ولم يتم بدء الدراسة، وحدث تأخير، فطلب استرجاع المبلغ، إلا أن المشكو عليه ماطل في رد المبلغ.

وخلال نظر الدعوى، أكد الشاكي أنه تقدم للاشتراك في دورة ينظمها المشكو عليه، من المقرر أن تبدأ بعد أسبوع من تاريخ الدفع، موضحاً بأنه قام بتسديد المبلغ عن طريق الفيزا.

وحكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يرد للشاكي مبلغ 7 آلاف و300 درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق اتفاق الطرفين، على أن يدفع الشاكي مبلغاً وقدره 7300 درهم للمشكو عليه للالتحاق بالدورة إلا أنهما اختلفا بشأن استحقاق الشاكي في إرجاع الثمن من عدمه.

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