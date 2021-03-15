«تسامح» تسرع الفصل في الدعاوى وخدمات المتعاملين بدبي

المصدر: دبي البيان

أطلق قسم القضايا العمالية بإدارة القضايا في محاكم دبي مبادرة «تسامح» ضمن المبادرات الأساسية للخطة التشغيلية لإدارة القضايا لعام 2021، وتأتي هذه المبادرة لتلبي تطلعات محاكم دبي وخططها الاستراتيجية في سرعة الفصل في الدعاوى وتقديم خدمات ميسرة للمتعاملين، وبما يسهم في ترسيخ قيم التسامح والتعايش في المجتمع، وتجسّد من قيمها الإنسانية وتعلي من شأنها من خلال الارتكاز على محاورها الرئيسية في تقديم خدمات قضائية وتنفيذية متطورة تسهم في سعادة المتعاملين.

وذكر محمد العمادي، مدير إدارة القضايا بالإنابة، بأن مبادرة «تسامح» هي إحدى أهم المبادرات التي تبنتها إدارة القضايا في عام 2021، وتم اعتمادها ضمن خطتها التشغيلية باعتبارها مبادرة نوعية ورائدة تدعم مجموعة كبيرة من المؤشرات الرئيسية للدائرة، وفي الوقت ذاته تراعي مصالح فئة مهمة وحساسة جداً في المجتمع وهي فئة العمال والتي تسعى الدائرة بكل جهودها بالتعاون مع جهات أخرى لتقديم كل سبل العون وتذليل العقبات للأخذ بيد هذه الفئة، وذلك مراعاة لمعاناتها وظروفها التي غالباً ما تكون صعبة وقاسية وتحتاج لتضافر جهود المؤسسات والجهات المختلفة، لتقديم الدعم الإنساني لها وإيجاد الحلول السريعة لمشاكلها والصعوبات التي تواجهها.

تسامح

حيث أوضح عبد الله البلوشي، رئيس قسم القضايا العمالية والمشرف العام على المبادرة، أن مبادرة «تسامح» فكرتها الأساسية تتمحور حول سرعة إنهاء الخلافات بين العامل ورب العمل من خلال عمل تسويات ودية مع أطراف الدعاوى في القضايا العمالية، وذلك من خلال تجهيز الملف والتسوية من أول جلسة بالتعاون مع الكادر القضائي بالمحكمة العمالية الأمر الذي يسهم في سرعة معدل الفصل في الدعاوى وزيادة نسبة رضا المتعاملين عن المحاكم.

وقد أوضح البلوشي أن المبادرة منذ إطلاقها في الأول من مارس والمدة التجريبية التي سبقتها قد حققت نتائج واعدة ومبشرة في عمليات التسويات المستهدفة.

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