10 آلاف درهم تعويضاً عن صفعة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام رجل قام بصفع ودفع فتاة بأن يؤدي لها مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها نتيجة فعلته.

وفي التفاصيل فقد رفعت الفتاة دعوى قضائية قالت فيها إن خلافاً نشب بينها وبين المشكو عليه تطور إلى قيام الأخير بالاعتداء عليها، مشيرة إلى أنها قامت بفتح بلاغ حول الواقعة تم على إثرها إحالة المشكو عليه إلى المحكمة الجزائية والتي إدانته بالتهم المنسوبة إليه، وصدر حكم بتغريمه 3 آلاف درهم مع إلزامه بالرسوم القضائية وإحالة طلب الشاكية إلى المحكمة المدنية للحصول على تعويض مالي.

وأمام هيئة المحكمة حضر الطرفان وقدمت الشاكية مذكرة طالبت فيها بإلزام المشكو عليه، بأن يؤدي لها تعويضاً قدره 50,000 درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

وأفادت بأن المشكو عليه اعتدى عليها بواسطة يده بضربها على وجهها ودفعها إلى الجدار، موضحة أن تلك الإصابات قد أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وهو ضرر مادي وقع على جسدها وأصابها بالأذى، فضلاً عما أصابها من حزن وأسى، وتقدر المحكمة أن مبلغ عشرة آلاف درهم كافٍ لجبر كافة تلك الأضرار.

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