يستولي على 19 ألف درهم مقابل تأشيرة زيارة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

رفع رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها إلزامه برد مبلغ 19 ألفاً و500 درهم، وتوجيه اليمين الحاسمة إلى المشكو عليه، مشيراً إلى أن المشكو عليه استولى منه على مبلغ المطالبة، بحجة استخراج تأشيرة عمل داخل دولة الإمارات، إلا أنه لم يقم باستخراج الفيزا، ولم يقم برد المبلغ.

وخلال نظر الدعوى قدم الشاكي صورة من محادثات بينه وبين المشكو عليه، عبر برنامج «واتس آب» تشير إلى أنه سلم الأخير مبلغ 19 ألفاً و500 درهم نقداً، وأن ما استخرجه المشكو عليه تأشيرة زيارة وليس فيزا عمل كما ما تم الاتفاق عليه، وأن كلفة تأشيرة فيزا الزيارة 300 درهم.

وقررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليه، وحددت جلسة لحلف اليمين، وفي حالة عدم حضوره اعتباره ناكلاً لليمين، وأبقت الفصل في المصاريف، وخلال الجلسة المحددة تبين تعذر إعلان المشكو عليه باليمين الحاسمة، وحضور الشاكي، كما تبين للمحكمة ورود الإفادة بالإعلان نشراً بتوجيه اليمين الحاسمة.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي، مبلغ 19 ألفاً و500 درهم، والفائدة التأخيرية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وبما لا يجاوز أصل الدين مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز