جمارك دبي تحبط محاولة إدخال 3 ملايين حبة كبتاغون​

المصدر: البيان الإلكتروني

عززت جمارك دبي​ إنجازاتها على صعيد حماية المجتمع من مخاطر المخدرات بضبطية متميزة ضمن حملة وطن آمن​ ، حيث تمكن ضباط التفتيش الجمركي في ميناء جبل علي​ من إحباط محاولة إدخال المواد المخدرة في ضبطية نوعية لكمية كبيرة من حبوب الكبتاجون​ بلغ عددها ما يقارب 3 ملايين حبة.

ونجحت إدارة المراكز الجمركية البحرية في تنفيذ هذه الضبطية النوعية بفضل يقظة وكفاءة ضباط التفتيش الجمركي في جبل علي والأجهزة الفنية المتوفرة وبالتعاون والتنسيق مع الإدارات الجمركية والأمنية المعنية التي ساهمت جميعها بفعالية لتحقيق هذا الإنجاز.

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