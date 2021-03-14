الإنقاذ البحري في شرطة دبي ينتشل سيارة انزلقت في ميناء أم سقيم

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن فريق الإنقاذ البحري في شرطة دبي، من انتشال سيارة انزلقت عن منزل القوارب في ميناء الصيادين في أم سقيم نحو مياه البحر، بالإضافة إلى عدد من الدراجات المائية التي كانت محملة على مقطورة السيارة.

وتفصيلا قال المقدم علي عبدالله النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري بمركز شرطة الموانئ، أن مواطنا كان يعزم إنزال عدد من الدراجات المائية للبحر في منزل القوارب في ميناء الصيادين رقم 3 في أم سقيم، إلا أن السيارة انزلقت نحو مياه البحر بسبب فقدان التوزان أثناء إنزال الدراجات المائية، دون تعرض صاحب السيارة لإصابات.

وقال المقدم علي النقبي: بعد ورود البلاغ، توجه الفريق المختص من الإنقاذ البحري فورا للموقع لتقديم المساعدة في انتشال المركبة والدراجات والمقطورة من البحر، والتأكد من صحة وسلامة قائد المركبة.

كما ودعا المقدم النقبي، الجمهور من مرتادي البحر ومحبي ممارسة الأنشطة البحرية من اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، والتأكد أثناء عملية إنزال الدراجات المائية وغيرها من اشتراطات السلامة الكاملة، متمنيًا لهم قضاء أوقات ممتعة.



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز