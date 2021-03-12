الحبس شهراً و23 ألف درهم غرامة على شخص دخل مسكناً دون علم صاحبه

المصدر: أبوظبي –موفق محمد :

أدانت محكمة أبوظبي، شخصاً بتهم تتعلق بتسلل ودخول مسكن دون معرفة صاحب المنزل، وأصدرت عليه عقوبات وصلت إلى السجن لمدة شهر مع مجموعة غرامات وصل إجماليها إلى 23 ألف درهم.

وتفصيلاً، فقد تقدم مالك عقار ببلاغ إلى الجهات المعنية يتهم فيه أحد الأشخاص بدخول منزله في وقت غيابه ودون علمه، لتتولى الجهات المعنية إحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية، والتي أصدرت بدورها، حكماً بإدانة المتهم بالتهمة بالمنسوبة إليه وقضت بمعاقبته بحبسه شهراً وبالغرامة 3000 درهم، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للحصول على تعويض مالي.

وأمام المحكمة المدنية طالب الشاكي، بإلزام المشكو عليه بدفع مبلغ 50,000 درهم عن الأضرار النفسية والأدبية والمعنوية والمادية مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند من القول إن المشكو عليه دخل إلى منزله خلافاً لإرادته ودون إذن منه وحرر عن تلك الواقعة دعوى جزائية، فيما التمس المشكو عليه برفض الدعوى.

وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة أن المشكو عليه دخل منزل الشاكي خلافاً لإرادته وقد قبض عليه وهو خارج المنزل كما جاء في محضر تحقيق تقرير ضبط الحالة، وشهادة الشهود بأن المتهم كان يتردد على المنزل في غياب مالكه ومن ثم تتوافر مناط المسؤولية وتوافر الخطأ من جانبه في مما أضر بالشاكي.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 23 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم ومصاريف الدعوى القضائية.



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