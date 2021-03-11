إنقاذ 8 أشخاص علقوا في وادي شحة برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أنقذ فريق مكون من مركز شرطة الرمس وطيران الشرطة وقسم الإسعاف والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني، وبمشاركة بعض أهالي الإمارة 8 أشخاص من جنسيات وأعمار مختلفة علقوا بمنطقة وعرة في وادي شحة.

وثمن اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، جهود فريق العمل المشارك في إنقاذ الأشخاص العالقين في صورة تعزز زمن سرعة الاستجابة في التعامل مع كافة البلاغات الواردة.

وتتلخص تفاصيل هذه الواقعة بحسب ما نقلته شرطة رأس الخيمة، في تلقي غرفة العمليات بلاغ عن وجود 8 أشخاص عالقين في منطقة وعرة في وادي شحة لتتوجه على وجه السرعة للمكان الفرق المختصة التي نجحت في إيجاد الأشخاص العالقين وقدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة ومن ثم نقلهم في منطقة أقل وعورة ونقلهم مباشرة للمستشفى للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

وأهابت شرطة رأس الخيمة بالجمهور تلافي ارتياد المناطق الوعرة في المناطق الجبلية والأودية خاصة خلال ساعات النهار التي ترتفع فيها درجات الحرارة حفاظا على أمنهم وسلامتهم، كما يتوجب عليهم إخطار الجهات المعنية قبل أن يهموا بأي رحلة ترفيهية وذلك لحمايتهم وسلامتهم والتعرف على وجهتهم في حال وقوع أي طارئ لا سمح الله.

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