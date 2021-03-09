500 ألف لامرأة فقدت 85 % من وظائفها الدماغية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام سائق سيارة مستأجرة وشركة تأمين تأدية 500 ألف درهم إلى امرأة أصيبت في حادث سير، بكسور في منطقة الرأس ومنطقة العظم الجبهي نتج عن ذلك تأثر في الوظائف الدماغية ومنها عدم التركيز وعدم التوازن والاستقرار عند المشي والدوار الموضعي والصرع الرضي الذي يتكرر مرتين تقريباً في الشهر، مع توتر وأرق.

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام امرأة برفع دعوى ضد شركة تأمين وسائق سيارة وشركة تأجير سيارات، طالبت فيها بإلزامهم أن يؤدوا لها مبلغ مليون و500 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي، مشيرة إلى تعرضها لحادث سير تسبب فيه المشكو عليه الثاني، أثناء قيادته المركبة المملوكة للمشكو عليها الثالثة والمؤمن عليها لدى المشكو عليها الأولى، وقد صدر حكم جزائي قضى بإدانة قائد السيارة.

تقرير

وأظهر تقرير الطبيب الشرعي، أن الشاكية، بسبب الإصابة الرضية في منطقة الرأس وما نجم عنها من تأثر بالوظائف الدماغية تشكل لديها عاهة مستديمة وعجز دائم في بعض الوظائف الدماغية تقدر بـ85% من طبيعتها الأصلية، وأن ذلك تسبب في عدم قدرة الشاكية على العمل والعناية بأطفالها وقضاء احتياجاتها اليومية وأداء واجباتها نحو أسرتها.

وقضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمشكو عليها الثالثة لرفعها على غير ذي صفة، وبإلزام المشكو عليهما الأولى والثاني أن يؤديا للشاكية تعويضاً مادياً وأدبياً بمبلغ 500 ألف درهم.

استئناف

استأنفت «شركة التأمين» الحكم وطالبت بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت ورفعها قبل الأوان، واحتياطياً بعرض الشاكية على لجنة طبية لفحص حالتها وتوقيع الكشف عليها سريرياً، وعلى سبيل الاحتياط الكلي قصر مبلغ التعويض على ما لا يجاوز 85 ألف درهم.

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