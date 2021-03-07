السيطرة على حريق بمصنع مواد كيماوية بأم القيوين
تمكنت فرق الإطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني بأم القيوين من السيطرة على حريق اندلع في مصنع للأصباغ والمواد الكيميائية بمنطقة أم الثعوب الصناعية بأم القيوين، دون أن يسفر عن الصائبات بشرية تذكر.
حيث تلقت غرفة العمليات بلاغاً عند الساعة 10:30 من صباح اليوم ، يفيد باحتراق مصنع للأصباغ والمواد الكيميائية ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والاسعاف إلى موقع الحادث ، وتم إخلاء المستودع والمنطقة المجاورة له من القاطنين بها وبلغ عددهم 40 شخصا وإخماد النيران والسيطرة على الحريق وعدم انتشاره للمستودعات المجاورة وتم تبريد الموقع وتسليمه للجهات المختصة بالإمارة، لاستكمال الإجراءات اللازمة.
سيطرة
وقال العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضه مدير ازداره الدفاع المدني بأم القيوين أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحادث دون تسجيل أي اصابات بشرية وأن فرق الإطفاء تعاملت مع الحادث بكل دقة واحترافية عالية ، مؤكداً أن انجاز المهمة ناتج عن التعاون مع شرطة أم القيوين وشركة الاتحاد للكهرباء والماء والإسعاف الوطني.
إشراف
وأشرف على الحادث العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين والرائد عبدالله صالح الفلاحي رئيس قسم المراكز والرائد أحمد بوهارون رئيس مركز الادارة.