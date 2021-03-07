السيطرة على حريق بمصنع مواد كيماوية بأم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

تمكنت فرق الإطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني بأم القيوين من السيطرة على حريق اندلع في مصنع للأصباغ والمواد الكيميائية بمنطقة أم الثعوب الصناعية بأم القيوين، دون أن يسفر عن الصائبات بشرية تذكر.

حيث تلقت غرفة العمليات بلاغاً عند الساعة 10:30 من صباح اليوم ، يفيد باحتراق مصنع للأصباغ والمواد الكيميائية ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والاسعاف إلى موقع الحادث ، وتم إخلاء المستودع والمنطقة المجاورة له من القاطنين بها وبلغ عددهم 40 شخصا وإخماد النيران والسيطرة على الحريق وعدم انتشاره للمستودعات المجاورة وتم تبريد الموقع وتسليمه للجهات المختصة بالإمارة، لاستكمال الإجراءات اللازمة.

سيطرة

وقال العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضه مدير ازداره الدفاع المدني بأم القيوين أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحادث دون تسجيل أي اصابات بشرية وأن فرق الإطفاء تعاملت مع الحادث بكل دقة واحترافية عالية ، مؤكداً أن انجاز المهمة ناتج عن التعاون مع شرطة أم القيوين وشركة الاتحاد للكهرباء والماء والإسعاف الوطني.

إشراف

وأشرف على الحادث العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين والرائد عبدالله صالح الفلاحي رئيس قسم المراكز والرائد أحمد بوهارون رئيس مركز الادارة.

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