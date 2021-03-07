طيران شرطة أبوظبي ينقل مصابًا إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية

المصدر: البيان الإلكتروني

نقلت طائرة الإسعاف الجوي في إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية مصابًا إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

وكانت طيران شرطة أبوظبي تلقت بلاغًا من مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات، يفيد بتعرض شخصين لإصابات متعددة إثر تعرضهما لحادث تدهور دراجة نارية في منطقة رملية ب سويحان، حيث تم نقل المصاب بإصابات بليغة بواسطة طائرة الإسعاف الجوي، ونقل المصاب بإصابات بسيطة بواسطة سيارة الإسعاف.

ووفرت طواقم طائرة الإسعاف الجوي الرعاية الطبية اللازمة ضمن حرصها المستمر على الاهتمام بالمصابين والمرضى وتوفير أحدث المعدات والأجهزة للعناية بهم خلال عمليات نقلهم بالطائرة المروحية.

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