السجن 3 سنوات والإبعاد لآسيوي زوّر محررات

المصدر: (عجمان- أسامة أحمد)

قضت محكمة جنايات عجمان الشرعية، بالسجن ثلاث سنوات، والإبعاد بعد انتهاء فترة العقوبة، للمتهم (ح، م)، آسيوي الجنسية، يبلغ من العمر 33 عاماً، وذلك لقيامه بتزوير محررات، كما قررت المحكمة مصادرة جهاز حاسوب والمعدات التابعة له، والتي يستخدمها في تزوير المحررات.

وتشير تفاصيل القضية، إلى ورود معلومات من أحد المصادر السرية، عن وجود شخص من الجنسية الآسيوية، يقوم بعمليات تزوير للمحررات، وعليه، تم إعداد كمين لضبطه، بعد إصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط المتهم خلال عملية التسليم والتسلم، حيث استلم مبلغ 1500 درهم، مقابل تزوير شهادة دراسية للمرحلة الثانوية، صادرة من إحدى الدول العربية، وقام بتسليمها للمصدر السري.

وتم تفتيش مركبة المتهم، وجد بداخلها جهاز حاسوب وطابعة، وكان يقوم بتوصيلهما ببطارية السيارة، وعثر داخل جهاز الحاسوب، على نماذج من تصاميم لشعارات وأختام وشهادات مختلفة، وأقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة، بأنه سلم شخصاً الشهادة الدراسية بصورة ملونة، صادرة من دولة عربية، وعليها مجموعة من الأختام الخاصة بالتوثيق، كما أقر أن المضبوطات التي كانت بمركبته، تعود إليه.

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